Советник Харрис: Мы обеспокоены по поводу сексуального насилия в тюрьмах Израиля

Советник вице-президента Камалы Харрис по национальной безопасности заявил, что обеспокоен сообщениями о сексуальном насилии в отношении палестинских заключенных, содержащихся в Израиле.



Эти обвинения "требуют быстрого и достоверного расследования". Виновные в сексуальном насилии везде должны быть привлечены к ответственности", - пишет Фил Гордон на сайте X.



As @VP has said, sexual violence anywhere is entirely unacceptable. Reports of abuse in Israeli prisons are deeply troubling and require swift and credible investigation. Perpetrators of sexual violence everywhere must be held to account. https://t.co/PQnRjnHGyY