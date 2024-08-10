Самолет Трампа совершил экстренную посадку
Самолет кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершил экстренную посадку.
По данным АР, это произошло из-за технической неисправности, когда Трамп летел в в Бозмен, штат Монтана, на предвыборный митинг.
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Самолет приземлился в аэропорту Биллингса. Там Трамп пересел на частный борт.
🚨 Message from President Trump 🚨 pic.twitter.com/5zaCYtXhUk— Trump War Room (@TrumpWarRoom) August 9, 2024