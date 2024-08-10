Новости » Новости США
Самолет Трампа совершил экстренную посадку
10.08.2024 07:55 Алина Груднева

Самолет Трампа совершил экстренную посадку

Самолет кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершил экстренную посадку.

По данным АР, это произошло из-за технической неисправности, когда Трамп летел в в Бозмен, штат Монтана, на предвыборный митинг.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Самолет приземлился в аэропорту Биллингса. Там Трамп пересел на частный борт.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы