



Самолет Трампа совершил экстренную посадку

Самолет кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершил экстренную посадку.



По данным АР, это произошло из-за технической неисправности, когда Трамп летел в в Бозмен, штат Монтана, на предвыборный митинг.



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Самолет приземлился в аэропорту Биллингса. Там Трамп пересел на частный борт.