Новости » Происшествия
Подготовка теракта на концерте Тейлор Свифт: уже трое задержанных
10.08.2024 09:05 Алина Груднева

Подготовка теракта на концерте Тейлор Свифт: уже трое задержанных

В Австрии задержали уже троих подозреваемых по делу о подготовке теракта на концерте певицы Тейлор Свифт.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на заявление министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Третьим задержанным оказался 18-летний гражданин Ирака. Еще двое подозреваемых - граждане Австрии. Один из них собирался стать террористом-смертником и убить как можно больше людей на концерте в Вене.

По словам главы управления госбезопасности и разведки Австрии Омара Хайяви-Пирхнера, подозреваемый с северомакедонскими корнями "радикализирован в сторону ИГИЛ. 

Второй задержанный имеет турецкие и хорватские корни. Он устроился на концертную площадку. Расследование продолжается.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы