



Подготовка теракта на концерте Тейлор Свифт: уже трое задержанных

В Австрии задержали уже троих подозреваемых по делу о подготовке теракта на концерте певицы Тейлор Свифт.



Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на заявление министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера.



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Третьим задержанным оказался 18-летний гражданин Ирака. Еще двое подозреваемых - граждане Австрии. Один из них собирался стать террористом-смертником и убить как можно больше людей на концерте в Вене.



По словам главы управления госбезопасности и разведки Австрии Омара Хайяви-Пирхнера, подозреваемый с северомакедонскими корнями "радикализирован в сторону ИГИЛ.



Второй задержанный имеет турецкие и хорватские корни. Он устроился на концертную площадку. Расследование продолжается.