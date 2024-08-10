Штурм Капитолия: вынесен один из самых суровых приговоров
Суд приговорил жителя Калифорнии к 20 годам тюрьмы за его роль в штурме Капитолия в 2021 году.
По данным АР, это один из самых суровых приговоров по этому делу.
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В тюрьму на 20 лет попадет Дэвид Николас Демпси. Он обвинен в участии в беспорядках и применении против полиции флагштоков, перцовых баллончиков и других средств. Демпси считается одним из самых активных участников беспорядков.
Из-за него травмы получили как минимум два офицера полиции. Обвиняемый признал свою вину и принес извинения правоохранителям.