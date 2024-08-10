



Эксперт в ООН обвинила Израиль в "геноциде"

Албанская специальная докладчица ООН Франческа Альбанезе обвинила Израиль в "геноциде" палестинцев.



Соответствующее заявление она сделала после того, как ЦАХАЛ нанес удар по школе в городе Газа, которая использовалась террористами в качестве командного центра.



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"Израиль осуществляет геноцид палестинцев, уничтожая каждый квартал, каждую больницу, каждую школу, каждый лагерь беженцев, каждую безопасную зону", — посетовала она.



Альбанезе поручено расследование деятельности Израиля на палестинских территориях. Она уже неоднократно выступала с критикой в адрес Еврейского Государства.