



Сложнейшая инновационная операция поставила мужчину на ноги

В Великобритании провели сложнейшую инновационную операцию, поставив 51-летнего пациента Тони Бруттен на ноги.



У него диагностировали анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева). При этом заболевании срастаются позвонки.



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Болезнь у британца прогрессировала настолько, что позвонки начали крошиться. Это вызвало жуткие боли. Мужчина почти потерял способность управлять своим телом. В итоге была проведена уникальная операция с использованием шлема дополненной реальности.



Хирурги смогли видеть точное расположение костей и сосудов пациента в режиме реального времени. Благодаря технологии, которая создала трехмерную модель позвоночника, была повышена точность и безопасность хирургического вмешательства.



Визуальные подсказки при помощи технологии AR позволили избежать повреждения жизненно важных органов и тканей. Успешная операция привела к тому, что Бруттен смог снова ходить и играть на гитаре.