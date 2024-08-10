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Британия "потрясена ударом по школе в Газе"
10.08.2024 17:15 MIGnews.com

Британия "потрясена ударом по школе в Газе"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Британия "потрясена" смертоносным авиаударом Израиля по террористам в школе в Газе и призвал к "немедленному прекращению огня".

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"Ошеломлен израильским военным ударом по школе Аль-Табин и трагической гибелью людей", - написал Лэмми на сайте X, добавив: "Нам нужно немедленное прекращение огня, чтобы защитить гражданских лиц, освободить всех заложников и прекратить ограничения на помощь".
 

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