



Британия "потрясена ударом по школе в Газе"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Британия "потрясена" смертоносным авиаударом Израиля по террористам в школе в Газе и призвал к "немедленному прекращению огня".



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"Ошеломлен израильским военным ударом по школе Аль-Табин и трагической гибелью людей", - написал Лэмми на сайте X, добавив: "Нам нужно немедленное прекращение огня, чтобы защитить гражданских лиц, освободить всех заложников и прекратить ограничения на помощь".

