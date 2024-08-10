



Харрис опережает Трампа в трех штатах, где идет борьба

Согласно новым опросам, опубликованным в субботу, 10 августа Камала Харрис опережает Дональда Трампа в трех важнейших избирательных штатах, что, очевидно, сводит на нет преимущество, которое бывший президент имел там в течение последнего года.



Опросы вероятных избирателей, проведенные The New York Times и Siena College, показали, что Харрис опережает Трампа с одинаковым отрывом 50 процентов к 46 процентам в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.



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Согласно системе голосования коллегии выборщиков в США, эти три густонаселенных штата Среднего Запада считаются ключевыми для победы любой из сторон.



Опросы показывают обратный эффект от опросов в этих штатах, которые на протяжении почти года показывали, что Трамп либо равен, либо немного лидирует по сравнению с демократом Джо Байденом, который в прошлом месяце выбыл из гонки и поддержал Харрис.



За почти три месяца до выборов 5 ноября многое может измениться. Опрос показал, что избиратели по-прежнему отдают предпочтение Трампу по таким ключевым вопросам, как экономика и иммиграция, хотя Харрис имела значительное преимущество, когда избирателей спросили, кому они доверяют в вопросе абортов.



В любом случае, демократы с радостью восприняли всплеск энтузиазма, который вызвала кандидатура Харрис, и многие выразили облегчение после того, как 81-летний Байден вышел из гонки.

