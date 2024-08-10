



Доктор больницы в Газе: "15 мученников мы не смогли опознать"

Глава больницы Al-Ahli Arab в городе Газа, доктор Фадель Наим, заявил, что "большинство раненых, которые были доставлены в больницу из-за израильского обстрела школы, укрывающей перемещенных лиц, получили серьезные ожоги, наряду с людьми с ампутированными конечностями".



В беседе с Qatar News Agency (QNA) доктор Фадель Наим подчеркнул, что 70 "мучеников" были опознаны по прибытии, а 15 "мучеников", невозможно было опознать.



Больница является единственным медицинским учреждением, которое предоставляет услуги в провинции Газа после того, как израильская армия разрушила больницу Шифа. Более того, вместимость больницы Аль-Ахли Араб едва может вместить огромное количество раненых из-за продолжающегося израильского наступления в Газе.

