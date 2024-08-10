



Мадуро: "В попытке госпереворота в Венесуэле виновен сионизм"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил "международный сионизм" в протестах, охвативших его страну после того, как его обвинили в краже результатов президентских выборов.



Правительство Мадуро подавило тысячи протестующих, вышедших на улицы из-за результатов выборов в Венесуэле 28 июля, арестовав 2000 человек и убив 20. Избирательный орган Венесуэлы заявил, что Мадуро был переизбран, набрав 51% голосов, но отказался обнародовать результаты голосования на уровне избирательных участков.



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Подробные подсчеты его оппозиции показывают, что оппонент Мадуро Эдмундо Гонсалес, вероятно, победил, набрав 67% голосов, что совпадает с независимыми экзит-полами и анализами Washington Post и Associated Press .



Спорные выборы быстро раздули беспорядки в Венесуэле, которой 11 лет управляло социалистическое правительство

Мадуро — период, когда почти 8 миллионов венесуэльцев покинули страну на фоне разрушительного экономического коллапса, усугубленного нефтяными санкциями США. Сам Мадуро пришел к власти в 2013 году после того, как был выбран покойным президентом Уго Чавесом.



На этой неделе он возложил вину за беспорядки на свою оппозицию, которую, по его словам, "поддерживает" и "финансирует" "международный сионизм".



"Вся коммуникационная мощь сионизма, который контролирует все социальные сети, спутники и всю власть, стоит за этим государственным переворотом", — заявил Мадуро в телевизионном обращении.

