



Бах уйдет с поста олимпийского руководителя в следующем году

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что намерен уйти в отставку после окончания своего второго срока в следующем году.



Немецкий юрист, занимающий эту должность с 2013 года, удивил членов комиссии на заседании во время Парижских игр, заявив, что не будет продолжать работу, несмотря на просьбы об этом.



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Продление потребовало бы внесения изменений в Олимпийскую хартию, которая ограничивает срок полномочий президента максимум 12 годами — первый восьмилетний срок и второй четырехлетний срок, проект которых он сам помог разработать.



"После 12 лет на посту президента МОК нашей организации лучше всего пошла бы смена руководства. Новые времена требуют новых лидеров", — сказал он в эмоциональной речи.



Бах сообщил, что новый президент МОК будет избран в марте 2025 года на сессии в Древней Олимпии и вступит в должность в июне того же года.



Ни один из членов партии пока открыто не выступал за его место.

