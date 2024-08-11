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Бах уйдет с поста олимпийского руководителя в следующем году
11.08.2024 03:30 MIGnews.com

Бах уйдет с поста олимпийского руководителя в следующем году

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что намерен уйти в отставку после окончания своего второго срока в следующем году.

Немецкий юрист, занимающий эту должность с 2013 года, удивил членов комиссии на заседании во время Парижских игр, заявив, что не будет продолжать работу, несмотря на просьбы об этом.

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Продление потребовало бы внесения изменений в Олимпийскую хартию, которая ограничивает срок полномочий президента максимум 12 годами — первый восьмилетний срок и второй четырехлетний срок, проект которых он сам помог разработать.

"После 12 лет на посту президента МОК нашей организации лучше всего пошла бы смена руководства. Новые времена требуют новых лидеров", — сказал он в эмоциональной речи.

Бах сообщил, что новый президент МОК будет избран в марте 2025 года на сессии в Древней Олимпии и вступит в должность в июне того же года.

Ни один из членов партии пока открыто не выступал за его место.
 

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