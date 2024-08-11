



В китайском порту произошел мощный взрыв контейнеровоза

Кадры наблюдения запечатлели момент, когда мощный взрыв на грузовом судне потряс один из самых загруженных портов Китая.



Китайские государственные СМИ сообщили, что ударные волны ощущались на расстоянии до километра от порта Нинбо-Чжоушань к югу от Шанхая.



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По словам спасателей, на борту судна, принадлежащего тайваньской контейнерной судоходной компании Yang Ming Marine Transport, жертв не зафиксировано.



Управление по чрезвычайным ситуациям провинции Чжэцзян сообщило, что судно перевозило опасные материалы, но не уточнило, какие именно.

