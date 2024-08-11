



Байден снова предостерегает Иран от нападения на Израиль

Президент США Джо Байден, похоже, снова предостерегает Иран от нападения на Израиль, которое Тегеран пообещал сделать после убийства на его территории политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.



На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как репортеры засыпают Байдена вопросами, когда он выходит из церкви.



Один из вопросов: "Каково ваше послание Ирану?"



В ответ Байден, по-видимому, одними губами произносит слово: "Не надо", - прежде чем сесть в машину.