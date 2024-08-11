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Бэнкси создал шесть новых работ за прошедшую неделю
11.08.2024 09:46 MIGnews.com

Бэнкси создал шесть новых работ за прошедшую неделю

Знаменитый уличный художник Бэнкси 10 августа опубликовал в Instagram фотографию своей новой работы. Это потягивающаяся кошка. Граффити размещено на сломанном бигборде в районе Криклвуд в Лондоне. Об этом, пишет The Gardian. 

Начиная с 5 августа Бэнкси ежедневно показывал в Instagram свои новые работы. Все они изображают диких животных и птиц: горного козла, двух слонов, трех обезьян, воющего волка, двух пеликанов и, наконец, кошку. Есть и неприятная новость - воющего волка уже украли.

Художник никак не назвал свои граффити и не прокомментировал ни одно из них, поэтому СМИ и поклонники интерпретируют эту серию каждый как хочет.
 

Фоторепортаж
Бэнкси создал шесть новых работ за прошедшую неделю
Бэнкси создал шесть новых работ за прошедшую неделю | Фото 1
Бэнкси создал шесть новых работ за прошедшую неделю | Фото 2
Бэнкси создал шесть новых работ за прошедшую неделю | Фото 3
Бэнкси создал шесть новых работ за прошедшую неделю | Фото 4
Бэнкси создал шесть новых работ за прошедшую неделю | Фото 5
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