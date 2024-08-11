



Бэнкси создал шесть новых работ за прошедшую неделю

Знаменитый уличный художник Бэнкси 10 августа опубликовал в Instagram фотографию своей новой работы. Это потягивающаяся кошка. Граффити размещено на сломанном бигборде в районе Криклвуд в Лондоне. Об этом, пишет The Gardian.



Начиная с 5 августа Бэнкси ежедневно показывал в Instagram свои новые работы. Все они изображают диких животных и птиц: горного козла, двух слонов, трех обезьян, воющего волка, двух пеликанов и, наконец, кошку. Есть и неприятная новость - воющего волка уже украли.



Художник никак не назвал свои граффити и не прокомментировал ни одно из них, поэтому СМИ и поклонники интерпретируют эту серию каждый как хочет.

