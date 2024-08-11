



Олимпиада: Предсказуемые финалы в женском боксе

В финале соревнования в весовой категории до 57 кг Линь Юй-Тин победила боксершу из Польши Юлию Шеремет со счетом 5:0. Об этом сообщили в аккаунте Олимпийских игр в Париже в соцсети X.



А 9 августа золотую медаль на Олимпийских играх выиграла вторая уже легенда женского бокса из Алжира Иман Хелиф, выступающая в весовой категории до 66 килограммов.



Обе спортсменки подверглись буллингу внутри сообщества. Их обвиняли в наличии XY-хромосом, которые присущи мужчинам.

