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Олимпиада: Предсказуемые финалы в женском боксе
11.08.2024 11:30 MIGnews.com

Олимпиада: Предсказуемые финалы в женском боксе

В финале соревнования в весовой категории до 57 кг Линь Юй-Тин победила боксершу из Польши Юлию Шеремет со счетом 5:0. Об этом сообщили в аккаунте Олимпийских игр в Париже в соцсети X.

А 9 августа золотую медаль на Олимпийских играх выиграла вторая уже легенда женского бокса из Алжира Иман Хелиф, выступающая в весовой категории до 66 килограммов. 

Обе спортсменки подверглись буллингу внутри сообщества. Их обвиняли в наличии XY-хромосом, которые присущи мужчинам.
 

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