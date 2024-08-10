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Небывалое доминирование испанского футбола на мировой арене
10.08.2024 15:59 MIGnews.com

Небывалое доминирование испанского футбола на мировой арене

Испанский футбол продолжает доминировать на мировой арене. 

Очередным успехом стала победа испанской сборной в мужском футбольном турнире Олимпиады-2024.

Испанцы в дополнительное время обыграли французов 5:3.

Женская сборная правда "подкачала", проиграв матч за третье место германкам 0:1.

И если посмотреть на список последних достижение испанского футбола на уровне сборных, то действительно впечатляет:

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  • Женская Лига Наций (2023)

А если еще к этому добавить победу в Лиге Чемпионов испанского клуба "Реал" (Мадрид")…
 

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