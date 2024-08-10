



Небывалое доминирование испанского футбола на мировой арене

Испанский футбол продолжает доминировать на мировой арене.



Очередным успехом стала победа испанской сборной в мужском футбольном турнире Олимпиады-2024.



Испанцы в дополнительное время обыграли французов 5:3.



Женская сборная правда "подкачала", проиграв матч за третье место германкам 0:1.



И если посмотреть на список последних достижение испанского футбола на уровне сборных, то действительно впечатляет:



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Олимпиада-2024

Евро-2024

Лига Наций (2023)

Евро U-19

Женский чемпионат мира (2023)

Женская Лига Наций (2023)

А если еще к этому добавить победу в Лиге Чемпионов испанского клуба "Реал" (Мадрид")…