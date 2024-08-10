Небывалое доминирование испанского футбола на мировой арене
Испанский футбол продолжает доминировать на мировой арене.
Очередным успехом стала победа испанской сборной в мужском футбольном турнире Олимпиады-2024.
Испанцы в дополнительное время обыграли французов 5:3.
Женская сборная правда "подкачала", проиграв матч за третье место германкам 0:1.
И если посмотреть на список последних достижение испанского футбола на уровне сборных, то действительно впечатляет:
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
- Олимпиада-2024
- Евро-2024
- Лига Наций (2023)
- Евро U-19
- Женский чемпионат мира (2023)
- Женская Лига Наций (2023)
А если еще к этому добавить победу в Лиге Чемпионов испанского клуба "Реал" (Мадрид")…