Израильские истребители над Бейрутом

По сообщениям, израильские истребители пролетают над столицей Ливана Бейрутом, вызывая звуковые удары.



ЦАХАЛ пока не дал никаких комментариев.



За последние недели поступило несколько сообщений о полетах израильских истребителей над Бейрутом.



Breaking



Loud sonic booms heard in Beirut. I see jets overhead above Achrafieh which is mostly a Christian area and is considered “safe”



Video by me pic.twitter.com/OxSqK6vrCx