



Байден снимет запрет на продажу оружия Саудовской Аравии

Источники сообщают, что Байден решил снять запрет на продажу США наступательного оружия Саудовской Аравии, отменив трехлетнюю политику на фоне напряженности на Ближнем Востоке.



Администрация Байдена решила снять запрет на продажу США наступательного оружия Саудовской Аравии, сообщили агентству Reuters три источника, знакомых с этим вопросом, отменив трехлетнюю политику давления на королевство с целью прекращения войны в Йемене.



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На этой неделе администрация проинформировала Конгресс о своем решении снять запрет, сообщили Reuters. Один источник заявил, что продажи могут возобновиться уже на следующей неделе, в то время как другой сказал, что обсуждение сроков все еще продолжается.



"Саудиты выполнили свою часть сделки, и мы готовы выполнить свою, вернув эти дела в нормальный порядок посредством соответствующего уведомления Конгресса и консультаций", — заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена, цитируемый в докладе.



Согласно законодательству США, крупные международные сделки по оружию должны быть рассмотрены членами Конгресса, прежде чем они станут окончательными. Законодатели-демократы и республиканцы поставили под сомнение предоставление наступательного оружия Саудовской Аравии в последние годы, ссылаясь на такие проблемы, как потери гражданского населения в ходе ее кампании в Йемене, а также ряд проблем с правами человека.



По данным Reuters, эта оппозиция смягчилась на фоне конфликтов на Ближнем Востоке после смертоносного нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября, а также из-за изменений в проведении кампании в Йемене.



По словам представителя администрации, с марта 2022 года, когда саудиты и хуситы заключили перемирие под руководством ООН, саудовские воздушные удары по Йемену не проводились, а трансграничные обстрелы королевства из Йемена в основном прекратились, сообщил представитель администрации.



Война в Йемене рассматривается как одна из нескольких прокси-битв между Ираном и Саудовской Аравией. Поддерживаемые Ираном хуситы свергли поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из Саны в конце 2014 года и с 2015 года ведут войну против возглавляемого Саудовской Аравией военного альянса.



Хуситы усилили свои атаки в регионе с начала войны в Газе, запустив беспилотники в направлении южного Израиля и нацеливаясь на коммерческие суда в районе Красного моря.



В связи с ростом нападений хуситов США сформировали коалицию, состоящую из более чем 20 стран, целью которой является защита коммерческого трафика в Красном море от нападений хуситов.



В середине января при поддержке других стран США и Великобритания атаковали чуть менее 30 населенных пунктов хуситов, используя 150 различных видов оружия. С тех пор они нанесли несколько ударов по объектам хуситов.



Кроме того, как отмечает агентство Reuters, администрация Байдена ведет переговоры по оборонному пакту и соглашению о сотрудничестве в гражданской ядерной сфере с Эр-Риядом в рамках широкой сделки, которая предусматривает нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем.



