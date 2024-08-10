



Россияне проходят в Иране подготовку по использованию "ближней баллистики"

Десятки российских военнослужащих проходят в Иране подготовку по использованию баллистической ракетной системы ближнего действия Fath-360, сообщили Reuters два источника в европейской разведке, добавив, что они ожидают скорой поставки сотен единиц этого оружия со спутниковым наведением в Россию для войны в Украине.



Представители Министерства обороны России, как полагают, подписали 13 декабря в Тегеране контракт с иранскими официальными лицами на поставку Fath-360 и другой баллистической ракетной системы, созданной иранской государственной организацией Aerospace Industries Organization (AIO) под названием Ababil, по словам сотрудников разведки, которые попросили об анонимности, чтобы не обсуждать конфиденциальные вопросы.



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Ссылаясь на многочисленные конфиденциальные источники в разведке, чиновники утверждают, что российские сотрудники посетили Иран, чтобы научиться управлять системой обороны Fath-360, которая запускает ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов. По словам одного из источников, "единственным возможным следующим шагом" после обучения была бы фактическая поставка ракет в Россию.



Москва располагает целым рядом собственных баллистических ракет, но поставка Fath-360 может позволить России использовать большую часть своего арсенала для целей за линией фронта, а иранские боеголовки - для целей более близкого радиуса действия, говорит военный эксперт.



Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Соединенные Штаты, их союзники по НАТО и партнеры по G7 "готовы дать быстрый и жесткий ответ, если Иран начнет осуществлять такие поставки".



Это "означало бы резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", - говорит пресс-секретарь. "Белый дом неоднократно предупреждал об углублении партнерства в сфере безопасности между Россией и Ираном с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину".



В заявлении постоянного представительства Ирана при ООН в Нью-Йорке говорится, что Исламская Республика установила долгосрочное стратегическое партнерство с Россией в различных областях, включая военное сотрудничество.



"Тем не менее, с этической точки зрения, Иран воздерживается от передачи любого оружия, включая ракеты, которые потенциально могут быть использованы в конфликте с Украиной, пока он не закончится", - говорится в заявлении.

Белый дом отказывается подтвердить, что Иран обучал российских военных ракетам Fath-360 или что он готовился отправить это оружие в Россию для использования против Украины.

