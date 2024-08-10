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Один из осужденных за убийство Немцова помилован и отправлен на войну
10.08.2024 17:46 MIGnews.com

Один из осужденных за убийство Немцова помилован и отправлен на войну

Как сообщает ТАСС, в России помиловали Темирлана Эскерханова, одного из осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Он поехал воевать против Украины.

ТАСС заявляет, что Эскерханов заключил контракт с российским министерством обороны, был освобожден из колонии и отправился на войну в Украину.

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Осужденный за убийство Немцова подписал контракт в марте 2024 года. Он должен отбыть на войне не менее года.

"Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задания в зоне СВО. Контракт с бывшим осужденным действует один год", - сообщает ТАСС.

Также сообщается, что остальные осужденные за убийство Немцова находятся в колонии и заключать контракт для участия в войне не захотели.
 

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