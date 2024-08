Боррель: "Нет оправдания" израильским ударам по школам Газы

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель выразил ужас в связи со смертоносным ударом Израиля по школе в Газе.



"Ужаснулся кадрам из школы в Газе, по которой был нанесен израильский удар и жертвами которого, по сообщениям, стали десятки палестинцев". По меньшей мере 10 школ стали мишенью за последние недели. Этим массовым убийствам нет оправдания", - пишет Боррелль на сайте X.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Агентство гражданской обороны Газы, управляемое ХАМАС, заявило, что в результате авиаудара погибли более 100 человек, назвав произошедшее "ужасной резней". ЦАХАЛ заявил, что его целью был командный пункт террористов внутри здания, и выразил серьезный скептицизм по поводу этого заявления, заявив, что цифры, по-видимому, были завышены.



Horrified by images from a sheltering school in Gaza hit by an Israeli strike, w/ reportedly dozens of Palestinian victims.



At least 10 schools were targeted in the last weeks. There’s no justification for these massacres



We are dismayed by the terrible overall death toll. 1/2