



Боррель: "Нет оправдания" израильским ударам по школам Газы

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель выразил ужас в связи со смертоносным ударом Израиля по школе в Газе.



"Ужаснулся кадрам из школы в Газе, по которой был нанесен израильский удар и жертвами которого, по сообщениям, стали десятки палестинцев". По меньшей мере 10 школ стали мишенью за последние недели. Этим массовым убийствам нет оправдания", - пишет Боррелль на сайте X.



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Агентство гражданской обороны Газы, управляемое ХАМАС, заявило, что в результате авиаудара погибли более 100 человек, назвав произошедшее "ужасной резней". ЦАХАЛ заявил, что его целью был командный пункт террористов внутри здания, и выразил серьезный скептицизм по поводу этого заявления, заявив, что цифры, по-видимому, были завышены.

