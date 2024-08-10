



Турция осуждает "преступление против человечности" после удара по школе в Газе

Турция осуждает "новое преступление против человечности" после того, как в результате смертоносного удара Израиля по школе в Газе погибли десятки людей, говорится в заявлении министерства иностранных дел.



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"Израиль совершил новое преступление против человечности, уничтожив более сотни гражданских лиц, укрывшихся в школе", - говорится в заявлении министерства, обвиняя премьер-министра Биньямина Нетаниягу в желании "сорвать переговоры о прекращении огня".

