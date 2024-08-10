Новости » Арабо-израильский конфликт
Турция осуждает "преступление против человечности" после удара по школе в Газе
10.08.2024 16:45 MIGnews.com

Турция осуждает "преступление против человечности" после удара по школе в Газе

Турция осуждает "новое преступление против человечности" после того, как в результате смертоносного удара Израиля по школе в Газе погибли десятки людей, говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Израиль совершил новое преступление против человечности, уничтожив более сотни гражданских лиц, укрывшихся в школе", - говорится в заявлении министерства, обвиняя премьер-министра Биньямина Нетаниягу в желании "сорвать переговоры о прекращении огня".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы