



ПА намерена привлечь ООН, чтобы "убрать Израиль с оккупированных территорий"

ПА работает над принятием резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, запрещающей присутствие Израиля в Иудее и Самарии и в Восточном Иерусалиме, сообщает израильский канал 12.



В нем говорится, что ПА обратится к ГА, когда орган ООН соберется в Нью-Йорке в следующем месяце, принять принятое в прошлом месяце решение Международного Суда о том, что 56-летнее правление Израиля на "палестинской территории, оккупированной с 1967 года" является "незаконным, и что оно обязано положить конец своему присутствию на этой территории "как можно быстрее".



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Международный Суд в Гааге является высшим судом ООН. Решение от 19 июля не имело обязательной силы. Резолюции Генеральной Ассамблеи также не имеют обязательной силы, но в этом случае они потенциально могут привести к снежному кому и привести к давлению с целью введения эмбарго на поставки оружия и внесения поселений в черный список, говорится в телерепортаже.



В своем июльском решении Международный Суд заявил, что он определил, что политика поселений Израиля в Иудее и Самарии нарушает международное право, и что Израиль фактически аннексировал значительную часть территории — вместе с Восточным Иерусалимом, который был официально аннексирован и объявлен суверенной израильской территорией. в 1980 году — из-за некоторых, казалось бы, постоянных аспектов израильского правления там.



Юридические последствия выводов, постановил суд, заключаются в том, что Израиль должен прекратить свой контроль над этими территориями, прекратить деятельность по созданию новых поселений, "отменить все законы и меры, создающие или поддерживающие незаконную ситуацию", включая те, которые, по его словам, "дискриминируют Палестинский народ на оккупированной палестинской территории" — и обеспечить возмещение любого ущерба, причиненного его "противоправными действиями".



Кроме того, суд заявил, что все государства-члены ООН обязаны не признавать изменения статуса территории, и что все государства обязаны не помогать Израилю в управлении территориями и гарантировать, что любые препятствия "осуществлению права палестинского народа на самоопределение положен конец".



В телевизионном репортаже говорится, что Израиль знает об усилиях ПА и у него есть месяц, чтобы попытаться помешать им.

