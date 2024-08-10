



Британка Эмма Хейс сделала футбольную сборную США олимпийскими чемпионками

47-летняя англичанка пришла на свою должность чуть меньше трех месяцев назад, но уже превратила футбольную женскую сборную США в олимпийских чемпионов.



Точного удара Мэллори Суонсон во второй половине игры оказалось достаточно, чтобы обеспечить американкам первое олимпийское золото с 2012 года.



Захватывающая встреча на стадионе "Парк де Пренс" принесла победу американками на сборной Бразилии.



Соперницы едва не сравняли счет в начале 10-й минуты компенсированного времени, когда удар Адрианы головой в падении отразила вратарь сборной США Алисса Наехер.



Таким образом, Эмма Хейс принесла женской сборной США по футболу, столь долгожданный титул.

