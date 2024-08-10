Британка Эмма Хейс сделала футбольную сборную США олимпийскими чемпионками
47-летняя англичанка пришла на свою должность чуть меньше трех месяцев назад, но уже превратила футбольную женскую сборную США в олимпийских чемпионов.
Точного удара Мэллори Суонсон во второй половине игры оказалось достаточно, чтобы обеспечить американкам первое олимпийское золото с 2012 года.
Захватывающая встреча на стадионе "Парк де Пренс" принесла победу американками на сборной Бразилии.
Соперницы едва не сравняли счет в начале 10-й минуты компенсированного времени, когда удар Адрианы головой в падении отразила вратарь сборной США Алисса Наехер.
Таким образом, Эмма Хейс принесла женской сборной США по футболу, столь долгожданный титул.