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Британка Эмма Хейс сделала футбольную сборную США олимпийскими чемпионками
10.08.2024 23:30 MIGnews.com

Британка Эмма Хейс сделала футбольную сборную США олимпийскими чемпионками

47-летняя англичанка пришла на свою должность чуть меньше трех месяцев назад, но уже превратила футбольную женскую сборную США в олимпийских чемпионов.

Точного удара Мэллори Суонсон во второй половине игры оказалось достаточно, чтобы обеспечить американкам первое олимпийское золото с 2012 года.

Захватывающая встреча на стадионе "Парк де Пренс" принесла победу американками на сборной Бразилии.

Соперницы едва не сравняли счет в начале 10-й минуты компенсированного времени, когда удар Адрианы головой в падении отразила вратарь сборной США Алисса Наехер.

Таким образом, Эмма Хейс принесла женской сборной США по футболу, столь долгожданный титул.
 

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