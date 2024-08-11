



Землетрясение в Японии – всем приготовиться?

Означает ли предупреждение о мегаземлетрясении в Японии, что приближается "крупное" землетрясение?



На первый взгляд, землетрясение, произошедшее в четверг на юге Японии, не было чем-то серьезным.



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Землетрясение магнитудой 7,1 не нанесло существенного ущерба, и предупреждение о цунами было быстро снижено.

Однако за землетрясением вскоре последовало предупреждение, которого раньше не было.



Метеорологическое агентство Японии заявило о повышенном риске "крупного землетрясения". Премьер-министр Японии отменил запланированную поездку на саммит в Центральной Азии, чтобы провести в стране следующую неделю.



Для многих в Японии мысли обратились к "большому событию" — землетрясению, которое случается раз в столетие и о котором многие росли, будучи предупрежденными.



В худшем случае прогнозируется гибель более 300 000 человек, а вдоль тихоокеанского побережья этой восточноазиатской страны может образоваться цунами высотой 30 м.



Что звучит устрашающе. И все же, подавляющее чувство, которое осталось у специалиста Масаё Ошио, было замешательством.



"Я озадачена этим предупреждением и не знаю, что с ним делать", — призналась она в интервью BBC из своего дома в Иокогаме, к югу от столицы Токио.



"Мы знаем, что не можем предсказывать землетрясения, и нам так долго говорили, что однажды произойдет крупное землетрясение, поэтому я все время спрашивал себя: это оно? Но мне это не кажется реальным".

