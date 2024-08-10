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Удар по аэродрому Липецк: опубликованы спутниковые снимки
10.08.2024 12:52 Алина Груднева

Удар по аэродрому Липецк: опубликованы спутниковые снимки

Проект "Схемы" представил спутниковые снимки Planet Labs, на которых зафиксированы последствия удара по российскому аэродрому "Липецк".

Кадры были сделаны 9 августа.

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На них видно, что ряд помещений, которые, вероятно, использовались как склады, были разрушены. Не исключено, что на территории вспыхнул пожар.

Кроме того, на земле видны две воронки от падения ракет или дронов.

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