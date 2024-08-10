



EasyJet отменяет бесплатный багаж: что это значит для пассажиров

Авиакомпания EasyJet изменила свою багажную политику, чем вызвала недовольство среди пассажиров.



Перевозчик полностью отменяет бесплатное размещение ручной клади на полке над сиденьями на борту самолета.



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Раньше пассажиры могли взять с собой небольшую сумку весом до 15 кг, которую можно было положить в багажное отделение над сиденьем. Однако с новыми изменениями эта опция будет доступна только тем, кто приобретает более дорогие билеты или оплачивает дополнительную услугу.



Такая мера привела к росту стоимости билетов для пассажиров, так как теперь многим придется доплачивать за багаж, который ранее можно было провозить бесплатно. В компании считают, что нововведение должно способствовать сокращению времени посадки и улучшению обслуживания на борту.



В свою очередь, пассажиры и эксперты выражают недовольство, указывая на то, что EasyJet лишает своих клиентов привычных удобств и делает путешествия более дорогими. Изменения вступают в силу уже в ближайшие месяцы, и пассажиры должны будут внимательно проверять условия бронирования, чтобы избежать дополнительных расходов.



Это решение также может повлиять на другие авиакомпании, которые могут последовать примеру EasyJet.