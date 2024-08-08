Таможенники в Шереметьево задержали "вредоносную" книгу о Зеленском
В аэропорту Шереметьево (РФ) таможенники проявили необычайную бдительность, задержав "опасный" груз с книгой о Президенте Украины Владимире Зеленском.
Книга американского журналиста Саймона Шустера, названная "Шоумен", прибыла из Польши и была заказана 38-летним россиянином, который, по его словам, коллекционирует историческую литературу, сообщает российский Telegram-канал Baza.
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Дело в том, что история о Зеленском представляет опасность для национальной безопасности РФ и нравственности россиян. И это не шутка. Экспертиза подтвердила, что эта книга включена в перечень товаров, которые подлежат запрету на ввоз в страны ЕАЭС.
Содержание книги якобы может угрожать политическим, экономическим интересам России и даже вызвать моральный ущерб гражданам. Поэтому, согласно букве закона, было принято решение о ее изъятии.
Владелец книги теперь столкнется с административным делом за нарушение запретов и ограничений. Остается лишь догадываться, какие еще "вредоносные" книги ожидают своей участи на таможне.