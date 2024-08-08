



Минобороны РФ признало продвижение ВСУ в Курской области и усилило оборону

Министерство обороны РФ подтвердило продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах Курской области. В ответ на такие действия Россия перебросила к границе дополнительные резервы и начала наносить авиационные удары по ВСУ на территории Сумской области.



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По заявлению Минобороны РФ, группировка войск "Север" совместно с ФСБ "противостоят вооруженным формированиям ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области".



Напомним, 7 августа, спустя сутки после объявленного российскими СМИ "прорыва границы", в Минобороны РФ признали продвижение ВСУ в Курской области. Нескольким позже глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска "остановили продвижение противника" вглубь территории.



Как сообщал Mignews, в Курской области России с начала недели происходят боевые столкновения российских военных с якобы прорвавшими границу украинскими силами. Хотя украинская сторона официально не подтвердила участие своих войск, реакция на эти события уже последовала как от Офиса Президента Украины, так и от Белого дома. А у заместителя председателя Совбезопасности РФ Дмитрия Медведева и вовсе случилась истерика – он призвал изменить статус "СВО" и пригрозил "возмездием".

