



Украина просит Мексику арестовать Путина и передать Гааге

Мексика готовится к инаугурации новоизбранного президента, на которую приглашен руководитель Кремля Владимир Путин. Такое решение вызвало реакцию Посольства Украины в Мексике.



Украинские дипломаты написали письмо, в котором выразили надежду, что правительство Мексики осведомлено о том, что Владимир Путин признан военным преступником. В письме дипломаты призывают арестовать Путина, если он прибудет в Мексику.



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Посольство напомнило, что Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого признает Мексика, выдал ордер на арест Путина по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей в Россию.



"Мы верим, что мексиканское правительство выполнит решение суда и приведет в действие международный ордер на арест, передав Путина в судебный орган ООН в Гааге", – говорится в письме украинских дипломатов.



Напомним, в 2023 году МУС выдал ордер на арест Путина, обвинив его в незаконной депортации сотен украинских детей. Российский лидер может быть задержан в любой стране, ратифицировавшей Римский устав.





