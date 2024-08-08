



Порт Хайфы в состоянии повышенной готовности из-за опасений атаки



Иранское информационное агентство IRNA сообщает, что израильский порт Хайфа находится в состоянии повышенной боевой готовности в ожидании атаки Ирана и Хезболлы.



Известно, что в этом районе сосредоточены также химические производства.



Иран пообещал жестко отреагировать на ликвидацию Исмаила Хании в Тегеране.



Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи заявил, что “преступный и террористический сионистский режим” должен понести суровое наказание за убийство Хании, подчеркнув, что “наш долг — отомстить за его кровь”, поскольку он принял мученическую смерть на иранской земле.



Ликвидация Хании произошла через день после того, как Израиль устранил Фуада Шукра, старшего военного командира Хезболлы, в Бейруте. Ливанское движение сопротивления также пообещало ответить.



“Мы сидим на пороховой бочке и очень обеспокоены тем, что может здесь произойти”, — сказал житель Хайфы Равит Штоссель, чьи слова приводит Haaretz.



Близость Хайфы к Ливану делает ее особенно уязвимой для ракет Хезболлы. В своей последней речи генеральный секретарь Хезболлы Сайед Хасан Насралла предупредил, что “жители Хайфы должны быть готовы к любому сценарию”.



Сообщается, что после двух убийств в Бейруте и Тегеране все ветви израильского режима находятся в состоянии повышенной готовности.



Между тем израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила, что потенциальными целями Ирана и Хезболлы» могут стать канцелярия премьер-министра и его резиденция, базы ВВС Израиля, объекты Моссада и другие офисы разведывательных служб.





