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Отмененные концерты Тейлор Свифт: Австриец серьезно готовился к терактам
08.08.2024 12:40 MIGnews.com

Отмененные концерты Тейлор Свифт: Австриец серьезно готовился к терактам

Глава австрийской разведки сообщил, что в доме 19-летнего австрийца, подозреваемого в планировании нападения на предстоящие концерты Тейлор Свифт в Вене, были обнаружены химические вещества.

Директор по общественной безопасности Министерства внутренних дел Австрии Франц Руф заявил в интервью СМИ, что после ареста двух подозреваемых в начале этой недели следователи обнаружили химические вещества и технические устройства в доме 19-летнего подозреваемого.

Руф сказал, что сейчас происъодит оценка ситуации. "Всего несколько недель назад подозреваемый загрузил в интернет-аккаунт клятву верности нынешнему лидеру группировки "Исламское государство"", - добавляет он.


Отмены концертов опустошили участников Swifties по всему миру, многие из которых потратили тысячи евро на проезд и проживание в дорогой столице Австрии ради аншлаговых концертов Eras Tour в четверг, пятницу и субботу на стадионе Ernst Happel. Сегодня должен был состояться первый концерт. Однако около стадиона было пусто. 

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