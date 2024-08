Отмененные концерты Тейлор Свифт: Австриец серьезно готовился к терактам

Глава австрийской разведки сообщил, что в доме 19-летнего австрийца, подозреваемого в планировании нападения на предстоящие концерты Тейлор Свифт в Вене, были обнаружены химические вещества.



Директор по общественной безопасности Министерства внутренних дел Австрии Франц Руф заявил в интервью СМИ, что после ареста двух подозреваемых в начале этой недели следователи обнаружили химические вещества и технические устройства в доме 19-летнего подозреваемого.



Руф сказал, что сейчас происъодит оценка ситуации. "Всего несколько недель назад подозреваемый загрузил в интернет-аккаунт клятву верности нынешнему лидеру группировки "Исламское государство"", - добавляет он.

Pop star Taylor Swift's three concerts in Vienna were abruptly canceled, after Austrian police arrested two people suspected of plotting an attack at the Ernst Happel Stadium. The Austrian government later confirmed the planned attack https://t.co/aiN3kTxoJp pic.twitter.com/srYKLS3CGm