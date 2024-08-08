



Концерты Тейлор Свифт в Вене отменены из-за запланированной атаки исламистов

Три концерта Тейлор Свифт в Вене были отменены после подтверждения правительства о планируемом теракте на стадионе, сообщают организаторы.



"После того как правительство подтвердило информацию о планируемом теракте на стадионе Эрнста Хаппеля, у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности", - говорится в сообщении Barracuda.music на Instagram, добавляя, что все билеты будут автоматически возвращены.



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Ранее австрийская полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке терактов на концертах, сообщил на пресс-конференции глава службы безопасности Австрии Франц Руф.



По словам Руфа, один 19-летний подозреваемый дал клятву верности террористической группировке "Исламское государство".



"Мы установили наличие соответствующих подготовительных действий, а также то, что 19-летний преступник нацелился на концерты Тейлор Свифт в Вене", - сказал Руф.

