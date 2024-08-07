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Трагедия в отеле в Германии: возросло число погибших
07.08.2024 13:05 Алина Груднева

Трагедия в отеле в Германии: возросло число погибших

В результате обвала пола в отеле в немецком городе Креф число погибших возросло до двух человек.

По данным Spiegel, спасательная операция продолжается.

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Из-под завалов удалось спасти четырех человек, оказавшихся в ловушке. Среди них оказались две женщины, маленький ребенок и мужчина. Под завалами остались еще два человека.

"Спасательные работы невероятно сложные. Учитывая нестабильную ситуацию, нужно быть очень осторожными в своих действиях", - сообщили в управлении техническими операциями района Бернкастель-Виттлих.

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