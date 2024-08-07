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Сирия выразила поддержку Ирану
07.08.2024 15:20 Алина Груднева

Сирия выразила поддержку Ирану

Сирийский режим поддержал Иран в его стремлении отомстить Израилю за ликвидацию в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

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"Сирия поддерживает Иран и силы "сопротивления" в противостоянии этим сионистским нападениям и преступлениям", - сказал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Сирия также высоко ценит усилия, предпринятые Тегераном, чтобы положить конец "преступлениям Израиля".

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