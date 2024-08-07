



Американская чемпионка поддержала Израиль и заложников

Американка Амит Элор, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх, после победы в Париже обратилась к израильтянам с посланием на иврите.



На вопрос израильского телеканала Sport5, хочет ли она передать послание израильтянам, Элор, которая является дочерью израильских родителей и имеет родственников в Израиле, ответила в основном на иврите.



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"Ой. Мой иврит не очень хорош, извините, но я многое понимаю. Спасибо, что следите за мной. Спокойной ночи, я вас всех люблю! Извините, что мой иврит не очень хорош".



Затем она добавила по-английски: "Когда я была моложе, я была глупой, я отказывалась говорить на иврите, и это отстой, потому что я считаю иврит самым красивым языком на свете. И я не говорила, но хочу научиться. Так что я люблю всех вас и спасибо, спасибо вам большое за то, что смотрели меня сегодня вечером, и я надеюсь, что я заставил вас гордиться собой! Тода раба! Лайла тов!"



На фотографиях Элор также демонстрирует желтую булавку, которая является символом израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом.