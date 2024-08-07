



Гендерный скандал на Олимпиаде: в Алжире обвинили во всем "сионистов"

Провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф из Алжира прошла в финал на Олимпийских играх в Париже в весовой категории до 66 кг.



Она сразится за "золото" 9 августа.



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Вокруг спортсменки ранее разгорелся гендерный скандал, из-за чего ее отцу пришлось публично доказывать, что она является женщиной.



По данным BILD, директор Олимпийского и спортивного комитета Алжира Яссин Араб уже нашел "виновных" в нападках на спортсменку. Он обвинил во всем "сионистов".



"Сионистское лобби хочет сломить дух Иман. Они не хотят, чтобы мусульманка или арабская девушка поднялась в рейтинге женского бокса", - сказал он.