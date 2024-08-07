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Гендерный скандал на Олимпиаде: в Алжире обвинили во всем "сионистов"
07.08.2024 12:12 Алина Груднева

Гендерный скандал на Олимпиаде: в Алжире обвинили во всем "сионистов"

Провалившая гендерный тест боксерша  Иман Хелиф из Алжира прошла в финал на Олимпийских играх в Париже в весовой категории до 66 кг.

Она сразится за "золото" 9 августа.

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Вокруг спортсменки ранее разгорелся гендерный скандал, из-за чего ее отцу пришлось публично доказывать, что она является женщиной.

По данным BILD, директор Олимпийского и спортивного комитета Алжира Яссин Араб уже нашел "виновных" в нападках на спортсменку. Он обвинил во всем "сионистов".

"Сионистское лобби хочет сломить дух Иман. Они не хотят, чтобы мусульманка или арабская девушка поднялась в рейтинге женского бокса", - сказал он.

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