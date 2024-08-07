



Путин приглашен на инаугурацию нового президента Мексики

Владимир Путин приглашен на инаугурацию нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум.



Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на мексиканское посольство в РФ.



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"Он примет решение, будет ли участвовать в церемонии сам, или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени", - сказано в сообщении.



По данным Reuters, а тем временем министерство иностранных дел Мексики пояснило, что соответствующие приглашения были разосланы всем странам, с которыми у страны есть отношения.



Что примечательно, на Мексику распространяется юрисдикция Международного уголовного суда в Гааге, который ранее выдал ордер на арест Путина.