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Путин приглашен на инаугурацию нового президента Мексики
07.08.2024 12:42 Алина Груднева

Путин приглашен на инаугурацию нового президента Мексики

Владимир Путин приглашен на инаугурацию нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на мексиканское посольство в РФ.

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"Он примет решение, будет ли участвовать в церемонии сам, или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени", - сказано в сообщении.

По данным Reuters, а тем временем министерство иностранных дел Мексики пояснило, что соответствующие приглашения были разосланы всем странам, с которыми у страны есть отношения. 

Что примечательно, на Мексику распространяется юрисдикция Международного уголовного суда в Гааге, который ранее выдал ордер на арест Путина.

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