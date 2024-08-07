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НАТО требует, чтобы РФ вывела свои войска из Грузии
07.08.2024 14:10 Алина Груднева

НАТО требует, чтобы РФ вывела свои войска из Грузии

Россия должна вывести свои войска с территории Грузии, введенные туда в 2008 году незаконно.

С таким призывом выступила пресс-секретарь НАТО Фара Дахлала.

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"Мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила в Грузии без ее согласия. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации", – сказала она.

По словам Дахлалы, НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

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