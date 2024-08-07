



Безвизовый режим между Израилем и Украиной никто не отменял, - посол

Никто не отменял и не будет отменять безвизовый режим между Израилем и Украиной.



Соответствующее пояснение относительно введения Еврейским Государством системы электронного уведомления дал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина.



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"Это не визы, это система электронного уведомления, которая распространяется на граждан всех стран, с которыми у Израиля есть безвиз. Такие же системы есть в Канаде, в Соединенных Штатах, в Австралии. И они касаются всех стран, с которыми у Израиля есть безвизовый режим, в том числе Украины", - сказал дипломат.



По словам Бродского, введение системы никоим образом не направлена против Украины и не представляет собой дискриминацию.



"Более того, в Израиле по техническим причинам было принято решение отложить вступление в силу этой электронной регистрации для всех абсолютно стран на несколько месяцев", - добавил он.