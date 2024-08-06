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Аэропорт Франкфурта был обесточен из-за грызуна
06.08.2024 13:44 Алина Груднева

Аэропорт Франкфурта был обесточен из-за грызуна

В ночь на 6 августа в аэропорту Франкфурта-на-Майне в терминале №1 пропадал свет.

По данным газеты Spiegel, это произошло из-за грызуна, который вызвал короткое замыкание на подстанции.

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Отключение длилось несколько часов. Из-за этого возможны задержки и отмены рейсов в течение всего дня.

По словам представителя аэропорта Fraport, проблема может затронуть рейсы авиакомпаний Discover Airlines и Lufthansa.
 

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