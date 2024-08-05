



В Венгрии оштрафовали авиакомпанию Wizz Air

Антимонопольный венгерский регулятор GVN оштрафовал авиакомпанию Wizz Air на 770 тысяч евро.



По данным информационного агентства MTI, лоукостер обвинили в нарушениях и недобросовестной практике в отношении клиентов.



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Регулятор посчитал, что авиакомпания недобросовестно описывала детали сервиса автоматической регистрации, перенаправляя клиентов на более дорогие услуги. Также было установлено, что в Wizz Air не указывали на то, что можно отдельно купить дополнительные услуги.



В авиакомпании ответили, что решение относительно штрафа является необоснованным.