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В Венгрии оштрафовали авиакомпанию Wizz Air
05.08.2024 00:25 Алина Груднева

В Венгрии оштрафовали авиакомпанию Wizz Air

Антимонопольный венгерский регулятор GVN оштрафовал авиакомпанию Wizz Air на 770 тысяч евро.

По данным информационного агентства MTI, лоукостер обвинили в нарушениях и недобросовестной практике в отношении клиентов.

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Регулятор посчитал, что авиакомпания недобросовестно описывала детали сервиса автоматической регистрации, перенаправляя клиентов на более дорогие услуги. Также было установлено, что в Wizz Air не указывали на то, что можно отдельно купить дополнительные услуги.

В авиакомпании ответили, что решение относительно штрафа является необоснованным.

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