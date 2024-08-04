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Великобритания эвакуирует посольство из Ливана
04.08.2024 21:11 MIGnews.com

Великобритания эвакуирует посольство из Ливана

Великобритания заявила, что вывезла семьи сотрудников посольства в Бейруте из-за нестабильной ситуации с безопасностью в Ливане, и вновь призвала граждан страны покинуть страну, учитывая риск эскалации на Ближнем Востоке.

"Мы глубоко обеспокоены крайне нестабильной ситуацией с безопасностью в Ливане", - заявил представитель МИДа, сообщив, что в регион направлены дополнительные консульские работники, пограничники и военные.

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"Мы также временно отозвали семьи сотрудников, работающих в британском посольстве в Бейруте... Все британские граждане должны покинуть Ливан сейчас, пока еще доступны коммерческие маршруты".
 


 

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