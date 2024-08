Великобритания эвакуирует посольство из Ливана

Великобритания заявила, что вывезла семьи сотрудников посольства в Бейруте из-за нестабильной ситуации с безопасностью в Ливане, и вновь призвала граждан страны покинуть страну, учитывая риск эскалации на Ближнем Востоке.



"Мы глубоко обеспокоены крайне нестабильной ситуацией с безопасностью в Ливане", - заявил представитель МИДа, сообщив, что в регион направлены дополнительные консульские работники, пограничники и военные.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы также временно отозвали семьи сотрудников, работающих в британском посольстве в Бейруте... Все британские граждане должны покинуть Ливан сейчас, пока еще доступны коммерческие маршруты".



⚠️ British nationals in Lebanon should leave now while commercial travel is still available.



🚨 If you are a British national in Lebanon, register for the latest information: https://t.co/yMKMv2ULRn



Families of officials working at the British Embassy Beirut have been… pic.twitter.com/EgtP89FyDi