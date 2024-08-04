



Зеленский: F-16 уже в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, выпустил специальное обращение. В нем, на фоне чествования украинских воинов Военно-Воздушных сил, он официально подтвердил, что американские самолеты F-16, о которых так много говорилось и которых все так ждали, уже работают в небе Украины.



Президент особо поблагодарил страны, предоставившие первые истребители – Данию, Нидерланды и США. А также остальных участников украинского альянса, в работе над обеспечением безопасного неба над всей Украиной.





