



Статуя Анны Франк в Амстердаме в очередной раз подверглась акту вандализма

Статуя Анны Франк, известной своими рассказами в дневнике о том, как она скрывалась от нацистов во время Второй мировой войны, была покрыта палестинскими и антиизраильскими граффити, сообщает AFP.



Согласно изображениям, опубликованным на сайте X, основание статуи было закрашено лозунгом "Освободите Газу", а руки девушки были выкрашены в тот же кроваво-красный цвет.



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Полиция начала расследование по факту последней порчи, которая, вероятно, произошла в ночь с субботы на воскресенье, сообщил AFP представитель полиции Амстердама, добавив, что подозреваемый пока не установлен.



Анна Франк, умершая в возрасте 16 лет в нацистском концлагере в 1945 году, является символом голландской еврейской общины.



Ее дневник стал одним из самых важных рассказов о Холокосте.



Амстердамский дом, где семья Франк укрывалась в течение двух лет, прежде чем была схвачена нацистами в 1944 году, после чего их отправили в концентрационный лагерь Берген-Бельзен, стал музеем, посвященным ее истории.



По данным телеканала AT5 и подтвержденным AFP источником в полиции, это уже второй случай нападения на статую одной из самых узнаваемых в мире жертв Холокоста менее чем за месяц.



AT5 сообщает, что статуя в парке на юге Амстердама подверглась вандализму 9 июля, после чего муниципалитет призвал усилить охрану объекта с помощью камер видеонаблюдения и ночного освещения.

