



Беспорядки в Британии: задержаны около 90 человек

Полиция Великобритании арестовала около 90 человек во время массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства детей мигрантом.



Столкновения произошли в таких городах, как Ливерпуль, Манчестер, Бристоль, Блэкпул и Халл, а также Белфаст в Северной Ирландии.



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Участники беспорядков бросали в полицию камни, бутылки, пиротехнику, устраивали погромы. Несколько правоохранителей получили ранения.



Член британского парламента Диана Джонсон сказала в комментарии BBC, что участники беспорядков столкнутся с последствиями, в числе которых будут штрафы.