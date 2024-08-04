



В Сербии на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв

В Сербии на заводе Krušik, который занимается производством боеприпасов, прогремел взрыв.



По данным издания Danas, ЧП произошло в городе Валево.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Как минимум восемь человек получили ранения. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.



Согласно официальному заявлению Krušik, работники получили ранения в цехе во время работы с капсулем - устройством для воспламенения порохового заряда.



"Событие не имело более широкого масштаба, что сделало невозможным большие человеческие и материальные убытки", – сказано в заявлении.