В Сербии на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв
В Сербии на заводе Krušik, который занимается производством боеприпасов, прогремел взрыв.
По данным издания Danas, ЧП произошло в городе Валево.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Как минимум восемь человек получили ранения. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.
Согласно официальному заявлению Krušik, работники получили ранения в цехе во время работы с капсулем - устройством для воспламенения порохового заряда.
"Событие не имело более широкого масштаба, что сделало невозможным большие человеческие и материальные убытки", – сказано в заявлении.