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Трамп поздравил Путина с "отличным соглашением"
04.08.2024 11:01 Алина Груднева

Трамп поздравил Путина с "отличным соглашением"

Дональд Трамп передал Владимиру Путину приветствие с заключением "отличного соглашения".

Соответствующее послание он озвучил на предвыборном митинге в Атланте, комментируя сделку по обмену заключенными.

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"Я бы хотел поздравить Владимира Путина с отличным соглашением", - сказал Трамп.

В то же время он признал, что для Америки этот обмен был ужасным. 

"Мы вернули наших людей, но мы заключили ужасные соглашения", - добавил он, отметив, что Западу пришлось освободить убийц.

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