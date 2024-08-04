



Трамп поздравил Путина с "отличным соглашением"

Дональд Трамп передал Владимиру Путину приветствие с заключением "отличного соглашения".



Соответствующее послание он озвучил на предвыборном митинге в Атланте, комментируя сделку по обмену заключенными.



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"Я бы хотел поздравить Владимира Путина с отличным соглашением", - сказал Трамп.



В то же время он признал, что для Америки этот обмен был ужасным.



"Мы вернули наших людей, но мы заключили ужасные соглашения", - добавил он, отметив, что Западу пришлось освободить убийц.