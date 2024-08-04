



Путин использует Иран для противостояния Западу, - ISW

Владимир Путин использует Иран для своего противостояния Западу.



К такому выводу пришли в американском институте изучения войны, комментируя сообщения о планах Кремля передать ракеты и другую технику йеменским хуситам, поддерживаемым Тегераном.



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По мнению аналитиков, РФ, судя по всему, преследует цель использовать иранские прокси для противостояния Западу и влияния на формирование его решений.



Как ранее сообщалось в материале CNN, передача вооружений сорвалась, но в Йемен отправились несколько российских чиновников для предоставления хуситам военных консультаций.



Согласно отчету, попытки РФ поддержать хуситов совпадают с несколькими информационными и гибридными операциями, которые призваны побудить Запад к воздержанию от поддержки Украины.



Аналитики отметили, что готовность Кремля поддержать хуситов, которые могут в любой момент атаковать Израиль, является частью углубления российско-иранского военного сотрудничества и свидетельствует о росте зависимости РФ от Ирана.



"Повышенная готовность России использовать Иран и его помощников для опосредованного противостояния с Западом помешает попыткам России представить российскую внешнюю политику на Ближнем Востоке как сбалансированную и может еще больше усложнить отношения России со странами, обеспокоенными российско-иранским сотрудничеством", - говорится в отчете.