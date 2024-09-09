



Байден встретится с советниками для обсуждения прекращения огня в Газе

Ожидается, что президент США Джо Байден встретится с главными советниками в Белом доме, чтобы обсудить усилия по достижению между Израилем и ХАМАСом соглашения о прекращении огня, сообщил источник, знакомый с ходом обсуждений.



Ранее представители Белого дома провели обсуждения о состоянии переговоров с официальными лицами Египта и Катара, которые выступали посредниками в отношениях с ХАМАСом.



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Человек, не уполномоченный выступать публично и говоривший на условиях анонимности, утверждает, что американская сторона разочарована требованиями ХАМАСа освободить больше заключенных на первом этапе сделки после убийства шести заложников на прошлой неделе. Это требование является невыполнимым для израильской стороны, но Белый дом все еще надеется, что Катар сможет убедить ХАМАС занять более разумную позицию по обмену заложников на заключенных.

